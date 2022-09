Sfregia l'avversario durante il processo nell'aula bunker e urla "infame"

AnsaVeneto : Sfregia avversario durante processo a nuova Mala Brenta. Imputato con una scheggia si scaglia contro un altro in ud… - AnsaVeneto : Sfregia l'avversario durante il processo alla nuova Mala del Brenta. Un imputato con una scheggia si scaglia contro… - News24_it : Sfregia avversario durante processo a nuova Mala Brenta - Agenzia_Ansa : Sfregia l'avversario durante il processo alla nuova Mala del Brenta. Un imputato con una scheggia si scaglia contro… -

Solo l'intervento della polizia penitenziaria è riuscita a far staccare l'aggressore, Paolo Pattarello, dal suo avversario Loris Trabujo, al quale ha gridato più volte "infame". Il ferito, secondo quanto si apprende, è stato trasportato in ospedale. Uno degli imputati nel processo contro la ''nuova Mala del Brenta' è stato aggredito e sfregiato oggi in aula bunker a Mestre da un altro degli imputati nel procedimento, che usando un oggetto affilato.