Serie A - Ottava giornata di campionato, tutte le probabili formazioni (Di venerdì 30 settembre 2022) Apre l'Ottava giornata di campionato di Serie A l'anticipo di domani tra Napoli e Torino alle ore 15, a seguire, il big match tra Inter e Roma alle ore 18, di seguito tutte le probabili formazioni raccolte da Tuttomercatoweb : NAPOLI-TORINO - Sabato 1 Ottobre, ore 15.00, stadio Maradona NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Simeone, Politano.Allenatore: Spalletti. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.Allenatore: Juric. INTER-ROMA - Sabato 1 Ottobre, ore 18.00, stadio Meazza INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.Allenatore: ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Apre l'didiA l'anticipo di domani tra Napoli e Torino alle ore 15, a seguire, il big match tra Inter e Roma alle ore 18, di seguitoleraccolte da Tuttomercatoweb : NAPOLI-TORINO - Sabato 1 Ottobre, ore 15.00, stadio Maradona NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Simeone, Politano.Allenatore: Spalletti. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.Allenatore: Juric. INTER-ROMA - Sabato 1 Ottobre, ore 18.00, stadio Meazza INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.Allenatore: ...

