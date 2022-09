Se hai questo modello di iPhone, c’è una buona notizia: sei appena diventato ricco (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha fatto la storia ed è ancora nuovo di zecca: per questo motivo, su eBay é stato proposto al prezzo d’asta davvero astronomico di ventun mila euro. Si tratta del primo modello di iPhone, il leggendario 2G del 2007 presentato da Steve Jobs che rivoluzionò il mondo degli smartphones. Scopriamo i dettagli. Il certificato di garanzia mostrato dal venditore su eBay – ComputerMagazine.itIl mercato della telefonia cambiò con “lui”. Quando, il 9 Gennaio 2007, venne presentato al mondo da Steve Jobs al Macworld Conference & Expo, svelando un dispositivo dal display multitocco da 3,5 pollici ed un solo pulsante, lasciò tutti di stucco. Addetti del settore, concorrenza, critici e pubblico, senza eccezione. E, proprio da quel momento, per i telefoni intelligenti cominciò una nuova era, che fece tramontare quella dei vecchi ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha fatto la storia ed è ancora nuovo di zecca: permotivo, su eBay é stato proposto al prezzo d’asta davvero astronomico di ventun mila euro. Si tratta del primodi, il leggendario 2G del 2007 presentato da Steve Jobs che rivoluzionò il mondo degli smartphones. Scopriamo i dettagli. Il certificato di garanzia mostrato dal venditore su eBay – ComputerMagazine.itIl mercato della telefonia cambiò con “lui”. Quando, il 9 Gennaio 2007, venne presentato al mondo da Steve Jobs al Macworld Conference & Expo, svelando un dispositivo dal display multitocco da 3,5 pollici ed un solo pulsante, lasciò tutti di stucco. Addetti del settore, concorrenza, critici e pubblico, senza eccezione. E, proprio da quel momento, per i telefoni intelligenti cominciò una nuova era, che fece tramontare quella dei vecchi ...

_Nico_Piro_ : @mbartolotta63 @civati No la colpa (e l'hai capito benissimo) è di una sinistra sinistra che al posto di fare campa… - AnnaAscani : Con @EnricoLetta parliamo di sanità, emblema della differenza tra noi e la destra. In Umbria hanno scritto nel prog… - Stellam85440372 : RT @fraurolo121: Sei testardo, questo è sicuro Quindi ti puoi salvare ancora Metti tutta la forza che hai Nei tuoi fragili nervi #EdoardoB… - Sarasmovingcas1 : RT @Iperborea_: In Casa, in questo momento, stanno tutti dicendo che se hai problemi psicologici non vai al Grande Fratello, ma il problema… - __aleminetz : @monicaliaci @GiulioBtt @CottarelliCPI Son felice per averti rallegrato la giornata, se hai bisogno di questo immag… -