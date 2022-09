Roma, terribile incidente sul GRA: si scontrano 6 auto, traffico in tilt (Di venerdì 30 settembre 2022) terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare stamattina, 30 settembre. Un sinistro a causa del quale è stata temporaneamente chiusa la carreggiata interna del GRA, all’altezza del chilometro 28, tra le uscite “Nomentana” e “Centrale del Latte”. Sei le auto coinvolte nello scontro Sono sei i veicoli coinvolti nell’incidente sulle cui cause sono in corso accertamenti. Ancora non si conoscono le condizioni dei conducenti delle auto coinvolte. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare quale sia stata la dinamica dell’incidente e stabilire se sussistono eventuali responsabilità, mentre si sta procedendo alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022)sul Grande Raccordo Anulare stamattina, 30 settembre. Un sinistro a causa del quale è stata temporaneamente chiusa la carreggiata interna del GRA, all’altezza del chilometro 28, tra le uscite “Nomentana” e “Centrale del Latte”. Sei lecoinvolte nello scontro Sono sei i veicoli coinvolti nell’sulle cui cause sono in corso accertamenti. Ancora non si conoscono le condizioni dei conducenti dellecoinvolte. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare quale sia stata la dinamica dell’e stabilire se sussistono eventuali responsabilità, mentre si sta procedendo alla ...

