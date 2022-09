«Pamela Prati lascia GF Vip»: il piano per non palare di Mark Caltagirone (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei prossimi giorni potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: Pamela Prati abbandona? Alla luce di quanto svelato da Cristina Quaranta, la risposta è sì. L'ex volto di Non è la Rai ha fatto delle confessioni a Nikita sull'ex volto de Il Bagaglino. Nel dettaglio, ha raccontato che Pamela andrà via dal reality show per non affrontare il caso Mark Caltagirone: «Vuole andarsene, pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Non vuole affrontare l'argomento Caltagirone, così se ne va e non ne parla. Ha proprio paura di questo» Pamela Prati abbandona GF Vip? Cristina Quaranta: «È stata truffata» Pare che Pamela Prati stia iniziando a chiedere di essere nominata con l'intento di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Nei prossimi giorni potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip:abbandona? Alla luce di quanto svelato da Cristina Quaranta, la risposta è sì. L'ex volto di Non è la Rai ha fatto delle confessioni a Nikita sull'ex volto de Il Bagaglino. Nel dettaglio, ha raccontato cheandrà via dal reality show per non affrontare il caso: «Vuole andarsene, pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Non vuole affrontare l'argomento, così se ne va e non ne parla. Ha proprio paura di questo»abbandona GF Vip? Cristina Quaranta: «È stata truffata» Pare chestia iniziando a chiedere di essere nominata con l'intento di ...

