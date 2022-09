Omicron 5, aumentano i casi in Italia: nuova ondata in arrivo? (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Covid sembra tornare a minacciare la tranquillità di quanti pensavano di poter finalmente mettersi alle spalle Coronavirus, dotazioni di sicurezza, paura dei contagi e tutto ciò che per tanto tempo ci ha condizionato. Purtroppo i dati parlano chiaro: i casi stanno aumentando. Si tratta, però, di un aumento di casi quasi scontato visto il ritorno nei luoghi chiusi, vuoi per la scuola, vuoi per il lavoro, vuoi anche per il venir meno delle misure di contenimento, tenendo anche in considerazione il cambio delle temperature. Gli esperti preoccupati da nuove eventuali varianti A commentare quanto sta succedendo è stato il professore ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore del gruppo intraccademico di studi statistici sul Covid, Antonello Maurotti che ha dichiarato. “È una rapida e anomala risalita”. I contagio sono aumentati del 34 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Covid sembra tornare a minacciare la tranquillità di quanti pensavano di poter finalmente mettersi alle spalle Coronavirus, dotazioni di sicurezza, paura dei contagi e tutto ciò che per tanto tempo ci ha condizionato. Purtroppo i dati parlano chiaro: istanno aumentando. Si tratta, però, di un aumento diquasi scontato visto il ritorno nei luoghi chiusi, vuoi per la scuola, vuoi per il lavoro, vuoi anche per il venir meno delle misure di contenimento, tenendo anche in considerazione il cambio delle temperature. Gli esperti preoccupati da nuove eventuali varianti A commentare quanto sta succedendo è stato il professore ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore del gruppo intraccademico di studi statistici sul Covid, Antonello Maurotti che ha dichiarato. “È una rapida e anomala risalita”. I contagio sono aumentati del 34 ...

