fisco24_info : Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida': 'La guerra in Ucraina è ingiusta. Persone innocenti morira… - fisco24_info : Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida': 'La guerra in Ucraina è ingiusta. Persone innocenti morira… - News24_it : Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida' - iconanews : Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida' - ilpiotr : Breve chiacchierata ieri con @leonidvolkov, portavoce di @navalny e Yulia #Navalnaya su un tema complesso di quest… -

Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina è "ingiusta e criminale" e laè "ugualmente criminale" e "anche molto stupida". Lo ha dichiarato l'oppositore numero uno di Putin, Alexey, durante un processo intervenendo in collegamento video dal carcere in ...È il 219° giorno di guerra in Ucraina. Sordo alle proteste della comunità internazionale, Vladimir Putin ha deciso di procedere con l'annessione dei quattro territori ucraini dove si sono svolti i ... Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida' (ANSA) - MOSCA, 30 SET - La guerra in Ucraina è "ingiusta e criminale" e la mobilitazione è "ugualmente criminale" e "anche molto stupida". Lo ha dichiarato l'oppositore numero uno di Putin, Alexey ...Dopo aver annunciato l'arruolamento dei giovanissimi riservisti, Vladimir Putin deve fare i conti con la rivolta dei cittadini, soprattutto dei genitori di quei ragazzi che non hanno ...