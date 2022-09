Moto3 | risultati FP2 GP Thailandia | Sasaki al comando della combinata | terzo Riccardo Rossi Foggia 9° | Migno 12°

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo il miglior tempo siglato nella prima sessione di prove libere del Gran Premio2022 dida Tatsuki Suzuki, questa volta nelle FP2 è Ayumua chiudere la sessione davanti a tutti (sul circuito che si è progressivamente asciugato) nella classifica, grazie al suo miglior giro, 1:43.503. In ritardo di 0.191 dal leader, in seconda posizione, figura Tatsuki Suzuki (che ripete solo in parte l’ottima prestazione di questa mattina su bagnato), seguito dal migliore degli azzurriin terza (+0.827), quarto Daniel Holgado (+0.890) e quinto Jaume Masia (+0.920). Sesto tempo per Deniz Öncü (+0.962), settimo Izan Guevara (+1?067), ottavo Ivan Ortola (+1?102) con alle ...