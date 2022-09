Meloni ha vinto, ma le varie crisi mondiali congiurano per la ‘tempesta perfetta’ (Di venerdì 30 settembre 2022) Scavallate le elezioni, non sono ancora del tutto metabolizzati i traumi degli sconfitti e neppure completamente sbolliti gli entusiasmi dei vincitori. Eppure – nonostante la chiarezza esemplare del risultato scaturito dalle urne e a dispetto di una maggioranza apparentemente coesa in entrambi i rami del Parlamento – i presagi sul futuro del governo Meloni sono tutt’altro che rosei. Troppe crisi, tutte assieme (geopolitica, energetica, post-pandemica, economica, sociale) congiurano a disegnare all’orizzonte i contorni della cosiddetta “tempesta perfetta”. E tale opinione è condivisa sia da chi confida in un repentino naufragio dell’esecutivo di prossima formazione, sia da chi si augura, invece, una sua navigazione tranquilla. Secondo entrambi i fronti il problema principale di Meloni sono, come sempre, le “risorse”: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Scavallate le elezioni, non sono ancora del tutto metabolizzati i traumi degli sconfitti e neppure completamente sbolliti gli entusiasmi dei vincitori. Eppure – nonostante la chiarezza esemplare del risultato scaturito dalle urne e a dispetto di una maggioranza apparentemente coesa in entrambi i rami del Parlamento – i presagi sul futuro del governosono tutt’altro che rosei. Troppe, tutte assieme (geopolitica, energetica, post-pandemica, economica, sociale)a disegnare all’orizzonte i contorni della cosiddetta “tempesta perfetta”. E tale opinione è condivisa sia da chi confida in un repentino naufragio dell’esecutivo di prossima formazione, sia da chi si augura, invece, una sua navigazione tranquilla. Secondo entrambi i fronti il problema principale disono, come sempre, le “risorse”: ...

