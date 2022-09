Leao | tra ottobre e novembre proposta di rinnovo da parte del Milan | News

PianetaMilan : #Leao, tra ottobre e novembre proposta di rinnovo da parte del @acmilan | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : TMW RADIO - Orlando e rinnovi dei big di A: 'Tra Skriniar e Leao, il milanista ha più chance' #acmilan #rossoneri - theMilanZone_2 : ????? #Orlando e rinnovi dei big di A: 'Tra #Skriniar e #Leao, il milanista ha più chance' via @TuttoMercatoWeb - sportli26181512 : TMW RADIO - Orlando e rinnovi dei big di A: 'Tra Skriniar e Leao, il milanista ha più chance': 'Più probabile il ri… - MilanNewsit : TMW RADIO - Orlando e rinnovi dei big di A: 'Tra Skriniar e Leao, il milanista ha più chance' -

Obiettivo numero uno della dirigenza del Milan per i prossimi mesi: tenere Rafaele prolungargli il contratto oltre il 2024. Ci sono pochi dubbi su questo, ha parlato chiaro ... L'offerta scade...Pioli punta sul rientrante Rafael, dato marcatore a 2,20, mentre il primo gol stagionale di ... Vuole confermare il buon momento la Lazio (1,40) contro il nuovo Spezia di Gotti (7,00)le ...Il Milan si guarda già attorno per trovare il sostituto di Leao, ambito dai top club: il nome scelto è nel mirino anche della Juventus ...Paolo Zanetti alla vigilia del match tra il suo Empoli e il Milan, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ex Venezia ha ...