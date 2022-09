Le migliori serie tv da vedere a ottobre 2022, in pillole (Di venerdì 30 settembre 2022) Il racconto di genere la fa da padrone in questo ottobre seriale. Qualche thriller, una punta di horror, un paio di drammi (con tocco esotico annesso) per chiudere con una risata. Dulcis in fundo. Munich Game (Sky Atlantic, 5 ottobre) Thriller Sky Original tedesco ambientato a Monaco nel 2022 e creato da Michal Aviram (già showrunner di Fauda). A distanza di cinquant’anni dal massacro di undici atleti israeliani durante le Olimpiadi del ’72 da parte del commando palestinese Settembre Nero, la città tedesca ospita una partita amichevole tra la nazionale israeliana e la Germania. Un agente, nel dark web, intercetta un messaggio che potrebbe portare ad un attacco nei confronti della squadra israeliana. La storia non deve ripetersi e ci si adopererà per evitare che l’incidente si verifichi e porti con sé letali conseguenze. Un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il racconto di genere la fa da padrone in questoseriale. Qualche thriller, una punta di horror, un paio di drammi (con tocco esotico annesso) per chiudere con una risata. Dulcis in fundo. Munich Game (Sky Atlantic, 5) Thriller Sky Original tedesco ambientato a Monaco nele creato da Michal Aviram (già showrunner di Fauda). A distanza di cinquant’anni dal massacro di undici atleti israeliani durante le Olimpiadi del ’72 da parte del commando palestinese Settembre Nero, la città tedesca ospita una partita amichevole tra la nazionale israeliana e la Germania. Un agente, nel dark web, intercetta un messaggio che potrebbe portare ad un attacco nei confronti della squadra israeliana. La storia non deve ripetersi e ci si adopererà per evitare che l’incidente si verifichi e porti con sé letali conseguenze. Un ...

DiMarzio : #Fantacalcio | I centrocampisti consigliati per l’ottava giornata di #SerieA - claudio____sm : @signorponza un groppo in gola incredibile con Sampha in sottofondo. La considero tra le migliori serie italiane de… - emilz82 : @Nixnives1 Bellissima serie, una delle migliori per me. - Fantacalcio : Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori dell'8ª giornata di Serie A - occhio_notizie : Si sta pensando di creare un #AllStarGame con i migliori giocatori di #SerieA, #PremierLeague, #Liga e #Bundesliga -