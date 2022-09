Influenza: meno difese anticorpali, aumenta rischio di ammalarsi (Di venerdì 30 settembre 2022) Dall'emisfero australe dove si è diffusa nei mesi scorsi, con dati significativi dall'Australia, l'Influenza ha fatto il suo ingresso anche in Italia. In anticipo rispetto alle previsioni, con alcuni casi isolati già in estate in diverse regioni. Così è stato a Genova dove ad agosto è stato isolato il virus Influenzale australiano A H3N2, come ricorda il prof. Giancarlo Icardi, direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene dello stesso Policlinico dove è stato sequenziato. "La carta di identità - spiega - ha evidenziato proprio come si trattassedel virus A H3N2, ceppo australiano, quel ceppo che sta circolando ancora adesso nell'emisfero australe, sebbene siamo in fine di stagione lì, e quindi questo ci ha permesso di ipotizzare che anche qui da noi questi virus, che stanno circolando nell'altro emisfero, nella stagione ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 settembre 2022) Dall'emisfero australe dove si è diffusa nei mesi scorsi, con dati significativi dall'Australia, l'ha fatto il suo ingresso anche in Italia. In anticipo rispetto alle previsioni, con alcuni casi isolati già in estate in diverse regioni. Così è stato a Genova dove ad agosto è stato isolato il virusle australiano A H3N2, come ricorda il prof. Giancarlo Icardi, direttore dell'Unità operativa complessa di Igiene dello stesso Policlinico dove è stato sequenziato. "La carta di identità - spiega - ha evidenziato proprio come si trattassedel virus A H3N2, ceppo australiano, quel ceppo che sta circolando ancora adesso nell'emisfero australe, sebbene siamo in fine di stagione lì, e quindi questo ci ha permesso di ipotizzare che anche qui da noi questi virus, che stanno circolando nell'altro emisfero, nella stagione ...

