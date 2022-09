Guerra Russia-Ucraina, razzi su un convoglio umanitario ucraino a Zaporizhzhia, almeno 28 morti. Zelensky: “La feccia russa è assetata di sangue”. Enorme nube di metano su Norvegia e Svezia dopo l’esplosione del Nord Stream (Di venerdì 30 settembre 2022) dopo i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia Leggi su lastampa (Di venerdì 30 settembre 2022)i referendum il presidente russo firma il decreto per l’annessione dei territori ucraini di Kherson e Zaporizhzia

