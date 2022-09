Gf Vip, Nikita e la dichiarazione a Ginevra Lamborghini: 'Sei innamorata di me e non lo sai...' (Di venerdì 30 settembre 2022) Sguardi languidi, occhi dolci, abbracci calorosi e bacetti sulla testa e sulla guancia: nella casa del Grande Fratello Vip è tornata la complicità tra Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini . Le due ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Sguardi languidi, occhi dolci, abbracci calorosi e bacetti sulla testa e sulla guancia: nella casa del Grande Fratello Vip è tornata la complicità traPelizon e. Le due ...

