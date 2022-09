GF Vip 7 | Ginevra Lamborghini rivela l’ammontare del suo stipendio

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6,ha dichiarato di non potersi permettere uno stile di vita sfrenatamente lussuoso come quello di Sofia Giaele De Donà in quanto, pur essendo un’ereditiera, dispone esclusivamente dellopagato dall’azienda per cui lavora (laappunto). E nel post puntata hato a quanto ammonta questo: 1250 euro, come una qualsiasi dipendente. Peccato però che nessuno ci creda. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Antonino Spinalbese ehanno dormito insieme? Cos’è successo nella notte GF Vip 7, Antonino Spinalbese e...