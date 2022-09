(Di venerdì 30 settembre 2022) Nicolachiede un immediato interventoa Ue sulla crisi, un costo diventato ormai insostenibile per famiglie e imprese e che non accenna a diminuire. Tutt'altro. "Mi domando ...

globalistIT : - ElisaToscano2 : Veramente quello era Letta con Fratoianni e Bonellli. Sveglia!!! - P1ETR0_P : @freedomclubtk @AngeloBonelli1 Fratoianni senza barba e con gli occhiali sembra uno che tutti i giorni si sveglia e va a lavorare. -

Globalist.it

"Mi domando che cosa aspettino ancora in sede europea per stabilire un tetto al prezzo del gas - ha dichiaratoa Sky Tg24. Anche oggi annunciano nessuna decisione ma nel frattempo milioni ..."Serve una comunicazione brutale per dare laagli italiani" , il messaggio di Letta. Quindi ... da una parte c'è Nicolae dall'altra Enrico Letta, o "contro Draghi" o "con Draghi". ... Fratoianni sveglia l’Ue: “Cosa aspettano a stabilire un tetto ai prezzi dell’energia” Nicola Fratoianni, intervenuto ai microfoni di Sky Tg24, ha spronato l'Ue a intervenire sul caro bollette, diventato sempre più insostenibile per le famiglie, soprattutto ora che la crisi dei gasdotti ...