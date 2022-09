F1 GP Singapore 2022, Hamilton: “Bouncing molto pesante, lavoriamo sul setup” (Di venerdì 30 settembre 2022) Giornata impegnativa ma positiva per Lewis Hamilton a Singapore, che si è piazzato in 1^ posizione nelle prime libere del weekend e in 5^ nelle seconde. Buona giornata per il pilota inglese in particolare per la velocità mostrata nella sessione di apertura del 17° appuntamento del Mondiale di F1 2022. Hamilton, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, si è lamentato del forte Bouncing ai microfoni dei media locali alla fine della giornata di oggi: “La monoposto era molto nervosa anche per l’effetto Bouncing che abbiamo su questa pista. Gli scuotimenti sono così tanti che ho un forte mal di testa. Dobbiamo lavorare sulla messa a punto della macchina per cercare di minimizzare questa criticità, altrimenti in gara sarà dura“. Si prospetta quindi un sabato ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Giornata impegnativa ma positiva per Lewis, che si è piazzato in 1^ posizione nelle prime libere del weekend e in 5^ nelle seconde. Buona giornata per il pilota inglese in particolare per la velocità mostrata nella sessione di apertura del 17° appuntamento del Mondiale di F1, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, si è lamentato del forteai microfoni dei media locali alla fine della giornata di oggi: “La monoposto eranervosa anche per l’effettoche abbiamo su questa pista. Gli scuotimenti sono così tanti che ho un forte mal di testa. Dobbiamo lavorare sulla messa a punto della macchina per cercare di minimizzare questa criticità, altrimenti in gara sarà dura“. Si prospetta quindi un sabato ...

