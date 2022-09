Eleonora Daniele e Giulio Tassoni passeggiano felici con la piccola Carlotta (Di venerdì 30 settembre 2022) Non c’è niente di più bello di una passeggiata con mamma e papà e Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, si diverte tanto e si lascia coccolare tutto il tempo. Eleonora Daniele è diventata mamma a 44 anni, un sogno che credeva difficile da realizzare e invece dopo il matrimonio è arrivata la sua bellissima bambina. Carlotta ha 2 anni, è bionda come la sua mamma e a lei ha cambiato la vita. E’ la rivista Gente che pubblica le foto della passeggiata in centro a Roma, la conduttrice ha scelto un look total black, pantaloni, blusa larga e mocassini, comodissima per tenere in braccio e rincorrere la sua piccolina. Una piccola vespa rosa è il giocattolo scelto per far divertire la figlia che ovviamente è al centro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Non c’è niente di più bello di una passeggiata con mamma e papà e, la figlia di, si diverte tanto e si lascia coccolare tutto il tempo.è diventata mamma a 44 anni, un sogno che credeva difficile da realizzare e invece dopo il matrimonio è arrivata la sua bellissima bambina.ha 2 anni, è bionda come la sua mamma e a lei ha cambiato la vita. E’ la rivista Gente che pubblica le foto della passeggiata in centro a Roma, la conduttrice ha scelto un look total black, pantaloni, blusa larga e mocassini, comodissima per tenere in braccio e rincorrere la sua piccolina. Unavespa rosa è il giocattolo scelto per far divertire la figlia che ovviamente è al centro ...

