Danni al Nord Stream, la Svezia: opera di uno Stato. Mosca: prove che l'Occidente è coinvolto (Di venerdì 30 settembre 2022) E' "molto probabile", sostiene il ministro svedese dell'Energia Khashayar Farmanbar, a margine del Consiglio straordinario a Bruxelles, che le falle nei gasdotti transbaltici Nord Stream 1 e 2 siano state prodotte "deliberatamente" ed è "molto improbabile che siano opera di soggetti diversi da uno Stato", dato che "non sono state rilevate in anticipo". L'episodio del danneggiamento del Nord Stream deve essere visto nell'ambito dell'attuale situazione sotto il profilo della sicurezza", aggiunge. Ora, conclude, "dovremo indagare bene su quello che è successo". Intanto la Guardia costiera svedese rivela che è diminuita la quantità di gas che sta fuoriuscendo dalle falle scoperte sui gasdotti Nord Stream che transitano dalla zona economica esclusiva della ...

