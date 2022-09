Citroën - Cobée | Il prezzo giusto di unauto elettrica? Non più di 25 mila euro

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non fatevi ingannare dal design che sembra fondere una Mehari con una Hummer, né dalle sue originali trovate. Con lo spirito libero tipico delle concept, laOli affronta un tema dannatamente serio: quello della sostenibilità anche e soprattutto economica dell'auto. Lo fa mettendo al centro argomenti come il peso, da contenere il più possibile, la semplicità costruttiva, che deve tradursi in bassi costi di produzione ma anche di manutenzione, e l'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, pure per gli arredi, limitandosi rigorosamente allo stretto necessario. Per arrivare a un pubblico il più ampio possibile. Ma qual è ildi un'auto? Non più di 25risponde Vincent, ceo della Casa francese ...