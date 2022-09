Cessione Sampdoria, i soldi di Al Thani in viaggio in Lussemburgo? Di Silvio: 'Chiudiamo entro il 10' (Di venerdì 30 settembre 2022) Gli aggiornamenti sul possibile passaggio della Sampdoria nelle mani di Al Thani continua ad arricchirsi ogni giorno di novità e retroscena.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Gli aggiornamenti sul possibile passaggio dellanelle mani di Alcontinua ad arricchirsi ogni giorno di novità e retroscena....

SampNews24 : Cessione #Sampdoria, più gruppi interessati: come agirà #Vidal? - sportli26181512 : Cessione Sampdoria, Vidal: 'I soldi di Al Thani? Non ne ho evidenza': Continua ad impazzare a Genova la questione c… - clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Lanna toglie ogni alibi alla squadra. Adesso si gioca - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: Cessione Sampdoria Vidal: 'I soldi di Al Thani? Non ne ho evidenza' - #Cessione #Sampdoria #Vidal: #'I htt… - zazoomblog : Cessione Sampdoria Vidal: 'I soldi di Al Thani? Non ne ho evidenza' - #Cessione #Sampdoria #Vidal: #… -