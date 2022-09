Candidatura Unesco dell’espresso italiano, caffè Morettino in prima fila per ottenere il riconoscimento (Di venerdì 30 settembre 2022) Palermo festeggia la Giornata internazionale del caffè che si celebra il 1° ottobre rilanciando il sostegno alla Candidatura Unesco dell’espresso italiano. Da Palermo a Trieste la voce coesa delle comunità emblematiche del rito del caffè espresso ripropone e promuove, dopo il primo tentativo dello scorso anno, la Candidatura dell’espresso italiano quale bene immateriale dell’Unesco con l’obiettivo di diffonderne i valori, al fine di raccogliere più firme a sostegno. In occasione dell’apertura dei vari luoghi iconici di Palermo con il festival culturale “Le Vie dei Tesori”, Morettino, inserita in questo percorso virtuoso, apre la Fabbrica Museale di San Lorenzo ai Colli a Palermo per creare più ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 30 settembre 2022) Palermo festeggia la Giornata internazionale delche si celebra il 1° ottobre rilanciando il sostegno alla. Da Palermo a Trieste la voce coesa delle comunità emblematiche del rito delespresso ripropone e promuove, dopo il primo tentativo dello scorso anno, laquale bene immateriale dell’con l’obiettivo di diffonderne i valori, al fine di raccogliere più firme a sostegno. In occasione dell’apertura dei vari luoghi iconici di Palermo con il festival culturale “Le Vie dei Tesori”,, inserita in questo percorso virtuoso, apre la Fabbrica Museale di San Lorenzo ai Colli a Palermo per creare più ...

