Calciatore-narcos in cella a Napoli, la moglie: “Innocente ma finiti i soldi” (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per provare l’estraneità ai fatti contestati “abbiamo dovuto vendere delle proprietà, servono altre risorse ma non ne abbiamo più”. A professare, sulla stampa colombiana, l’innocenza del marito, è Lyda Valenzuela, moglie dell’ex Calciatore colombiano Antony De Avila Charris, 58 anni, piuttosto noto a livello mondiale per avere preso parte con i colori del suo Paese a ben due mondiali ma anche per essere ritenuto un narcotrafficante di “caratura”. Per quest’ultimo motivo l’ex Calciatore è detenuto a Napoli, dopo essere stato arrestato dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato del capolupogo partenopeo, in piazza De Nicola, a Porta Capuana, il 21 settembre 2021. “Mi sono stancata di bussare alle porte, – dice ancora la consorte di De Avila – di chiedere aiuto a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Per provare l’estraneità ai fatti contestati “abbiamo dovuto vendere delle proprietà, servono altre risorse ma non ne abbiamo più”. A professare, sulla stampa colombiana, l’innocenza del marito, è Lyda Valenzuela,dell’excolombiano Antony De Avila Charris, 58 anni, piuttosto noto a livello mondiale per avere preso parte con i colori del suo Paese a ben due mondiali ma anche per essere ritenuto un narcotrafficante di “caratura”. Per quest’ultimo motivo l’exè detenuto a, dopo essere stato arrestato dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato del capolupogo partenopeo, in piazza De Nicola, a Porta Capuana, il 21 settembre 2021. “Mi sono stancata di bussare alle porte, – dice ancora la consorte di De Avila – di chiedere aiuto a ...

