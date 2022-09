Arbitri & Arbitri – Luca Massimi dirige Napoli-Torino (Di venerdì 30 settembre 2022) Luca Massimi dirige Napoli-Torino, gara valevole per l’ottava giornata di Serie A Luca Massimi, nato a Termoli il 23 novembre 1988, ha iniziato ad arbitrare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022), gara valevole per l’ottava giornata di Serie A, nato a Termoli il 23 novembre 1988, ha iniziato ad arbitrare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GiovaAlbanese : Qui le immagini non servivano. #arbitri - bonura_enrico : @MarcelloChirico Tutto vero Marcello, ma il parapiglia di bonacci e compagni non ha aiutato gli arbitri va detto - napolista : #Pioli: «Mi auguro di vedere arbitri più sereni, il Var può supportare in caso di errore» In conferenza: «Il mio l… - roby011268 : RT @massimozampini: Comico epilogo di una vicenda surreale: l'anno scorso è stato chiesto scusa per un errore dell'arbitro su cui il Var nu… - CosimoBon : RT @Nino_TheBest: @pietromichi Gli arbitri a occhio nudo giudicano in maniera corretta. La tecnologia fa modificare la decisione senza aver… -