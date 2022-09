Wta Parma 2022: programma, orari ed ordine di gioco venerdì 30 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Parma 2022 (terra rossa) per la giornata di venerdì 30 settembre. In campo le due semifinali. Si parte con la sfida tra la grandissima favorita della vigilia, la greca Maria Sakkari, opposta alla montenegrina Danka Kovinic. Successivamente sarà la volta della sorprendente egiziana Mayar Sherif, che se la vedrà contro la vincitrice del derby rumeno tra Ana Bogdan ed Irina Camelia Begu. Di seguito il programma completo con gli orari ed i campi nel dettaglio. programma COMPLETO CENTER COURT (INIZIO ALLE ORE 12:00) DOUBLE MATCHA seguire: DOUBLE MATCHNon prima delle ore 15:00: (1/WC) Sakkari vs KovinicNon prima delle ore 17:00: Sherif vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 di(terra rossa) per la giornata di30. In campo le due semifinali. Si parte con la sfida tra la grandissima favorita della vigilia, la greca Maria Sakkari, opposta alla montenegrina Danka Kovinic. Successivamente sarà la volta della sorprendente egiziana Mayar Sherif, che se la vedrà contro la vincitrice del derby rumeno tra Ana Bogdan ed Irina Camelia Begu. Di seguito ilcompleto con glied i campi nel dettaglio.COMPLETO CENTER COURT (INIZIO ALLE ORE 12:00) DOUBLE MATCHA seguire: DOUBLE MATCHNon prima delle ore 15:00: (1/WC) Sakkari vs KovinicNon prima delle ore 17:00: Sherif vs ...

