Ucraina, Draghi sente Zelensky: “Non riconosciamo i referendum” (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – Il presidente del consiglio uscente, Mario Draghi, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio, spiega Palazzo Chigi, si è incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda’ illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Draghi ha assicurato che “l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sostegno da parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazione Ucraina in tutti gli ambiti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – Il presidente del consiglio uscente, Mario, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’, Volodymyr. Il colloquio, spiega Palazzo Chigi, si è incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui ‘referenda’ illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia.ha assicurato che “l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo sostegno da parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazionein tutti gli ambiti”. L'articolo L'Opinionista.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’ e ha confermato il continuo… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa sugli u… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi ha avuto con Zelensky una nuova conversazione telefonica e ha assicurato che l'Italia non riconosc… - Consummatvmest : RT @dottorbarbieri: ???????? È di ulteriori 35 milioni di euro lo stanziamento a favore degli interventi per il soccorso e l'assistenza alla po… - Rickykanga : RT @dottorbarbieri: ???????? È di ulteriori 35 milioni di euro lo stanziamento a favore degli interventi per il soccorso e l'assistenza alla po… -