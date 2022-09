Tiro a volo, Mondiali Osijek 2022: De Filippis-Grassia in finale nel trap misto a coppie (Di giovedì 29 settembre 2022) Notizie agrodolci per l’Italia dalle qualificazioni del trap misto a coppie ai Mondiali Osijek 2022. Nella competizione che non mette in palio carte olimpiche e che non è una specialità a cinque cerchi, Mauro De Filippis e Giulia Grassia (Italia 2) ottengono il miglior punteggio nelle eliminatorie del mattino, toccando quota 144 piattelli dopo le tre sessioni al pari di Gran Bretagna 2 e Cina 2, ma vincendo gli spareggi per delineare le posizioni in vista della finale alla quale accedono le migliori sei coppie, e dunque anche Bulgaria, Australia 1 e Slovenia. Niente da fare invece per la coppia 1 dell’Italia, quella formata da Lorenzo Ferrari e Jessica Rossi, che si fermano a 140 piattelli in diciassettesima posizione ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Notizie agrodolci per l’Italia dalle qualificazioni delai. Nella competizione che non mette in palio carte olimpiche e che non è una specialità a cinque cerchi, Mauro Dee Giulia(Italia 2) ottengono il miglior punteggio nelle eliminatorie del mattino, toccando quota 144 piattelli dopo le tre sessioni al pari di Gran Bretagna 2 e Cina 2, ma vincendo gli spareggi per delineare le posizioni in vista dellaalla quale accedono le migliori sei, e dunque anche Bulgaria, Australia 1 e Slovenia. Niente da fare invece per la coppia 1 dell’Italia, quella formata da Lorenzo Ferrari e Jessica Rossi, che si fermano a 140 piattelli in diciassettesima posizione ...

