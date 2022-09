Tim Cook: «Dobbiamo chiederci in che modo la tecnologia può migliorare la vita delle persone» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Università degli studi di Napoli Federico II ha conferito la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management a Tim Cook, amministratore delegato di Apple dal 2011. La cerimonia si è tenuta presso l’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e prima della Lectio Magistralis di Tim Cook sono intervenuti Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Luigi Cantone, Professore di Economia e Gestione delle Imprese che ha tenuto invece la Laudatio Academica per Tim Cook. Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha evidenziato gli ambiti in cui Tim Cook si è distinto negli anni di lavoro nel ruolo di amministratore delegato di Apple: il lavoro nel facilitare l’accessibilità alla tecnologia, l’impatto ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Università degli studi di Napoli Federico II ha conferito la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management a Tim, amministratore delegato di Apple dal 2011. La cerimonia si è tenuta presso l’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e prima della Lectio Magistralis di Timsono intervenuti Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Luigi Cantone, Professore di Economia e GestioneImprese che ha tenuto invece la Laudatio Academica per Tim. Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha evidenziato gli ambiti in cui Timsi è distinto negli anni di lavoro nel ruolo di amministratore delegato di Apple: il lavoro nel facilitare l’accessibilità alla, l’impatto ...

miikasia : RT @Napoli_Report: Tim Cook a Napoli per la laurea Honoris Causa, nell'aula magna storica della Federico II presente anche #DeLaurentiis. I… - giornalettismo : Oggi a Napoli @tim_cook ha ricevuto la Laurea Honoris Causa e ha ringraziato @UninaIT per l'interesse dimostrato ne… - Domenic84257527 : RT @Napoli_Report: Tim Cook a Napoli per la laurea Honoris Causa, nell'aula magna storica della Federico II presente anche #DeLaurentiis. I… - edoardo_go : RT @Napoli_Report: Tim Cook a Napoli per la laurea Honoris Causa, nell'aula magna storica della Federico II presente anche #DeLaurentiis. I… - Kvaratskhelismo : RT @Napoli_Report: Tim Cook a Napoli per la laurea Honoris Causa, nell'aula magna storica della Federico II presente anche #DeLaurentiis. I… -