Tennis: Atp Sofia, Sonego ko agli ottavi con Rune (Di giovedì 29 settembre 2022) Sofia, 29 set. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia (veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 45 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 31 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-7 (1-7), 6-4, 6-3 in due ore e 19 minuti.

