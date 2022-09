iconanews : Spread Btp-Bund chiude a 246 punti, rendimento al 4,63% - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 246 punti, rendimento al 4,63%: Vendite su tutti i bond ma titoli italiani maglia nera - cavicchioli : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee chiudono?? ????-2,4% ????-1,5% ????-1,6% ????-1,7% Piazza Affari: #Leonardo (+0,9%), #Eni sulla pari. Pesan… - J599 : RT @classcnbc: #UPDATE - borse europee chiudono?? ????-2,4% ????-1,5% ????-1,6% ????-1,7% Piazza Affari: #Leonardo (+0,9%), #Eni sulla pari. Pesan… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Paura BTP in banche ITA non risparmia UniCredit e Intesa: tutte rischiano erosione capitale con spread a livelli alert nell'… -

Agenzia ANSA

In lieve rialzo lo, che si posiziona a +244 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 4,65%. Tra i mercati del Vecchio Continente ...Lo- Bund chiude la seduta in rialzo di 6 punti base, a quota 246, con il rendimento del decennale italiano che sale di 13 punti al 4,63%, realizzando la performance peggiore in un contesto di ... Spread Btp Bund scende a quota 243 punti, su minimi giornata Lo spread Btp-Bund chiude la seduta in rialzo di 6 punti base, a quota 246, con il rendimento del decennale italiano che sale di 13 punti al 4,63%, realizzando la performance peggiore in un contesto d ...Balzo dei rendimenti dei Btp, ma la spesa per interessi non mostra ancora un reale scostamento rispetto agli anni passati. Ecco perchè ...