Parla Draghi, parla Meloni: trova le differenze (Di giovedì 29 settembre 2022) Il premier uscente e quello in pectore prendono posizione sull'egoistico no della Germania al price cap sul gas e sul piano solitario tedesco contro il caro-bollette. Il confronto fra le due dichiarazioni è sorprendente Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Il premier uscente e quello in pectore prendono posizione sull'egoistico no della Germania al price cap sul gas e sul piano solitario tedesco contro il caro-bollette. Il confronto fra le due dichiarazioni è sorprendente

fattoquotidiano : Ad ascoltare Mario Draghi all’Onu non c’era quasi nessuno @scannavo - il_cappellini : Comizio finale di Conte, risposta tiepida di Roma, piazza Santi Apostoli vuota per più di metà. Il capo M5S parla 5… - NicolaPorro : ?? La minaccia nucleare di Putin, Draghi che parla all’Onu (e nessuno se lo fila) e l'Agcom che bacchetta Damilano.… - dania1964 : RT @folivet: Quindi #Draghi parla a nome del #GovernoMeloni che non sarà altro che un Draghi2.0 con le tette. #NordStream2 #Putin #Zelensky… - GioChirilly : @Palazzo_Chigi @gabrygabr Ma Draghi chi è? A nome di chi parla? -