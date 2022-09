Oroscopo Branko Giovedì 29 Settembre 2022 | Toro nervoso

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’diper oggi,29Ariete Luna vi favorisce, la passione amorosa si sveglia da sola.Dovete cercare di calmarvi da soli, magari con l’amore. Gemelli Luna scorpionica forma 5 contatti con altri pianeti e questo significa novità nel campo del lavoro e delle relazioni pubblica. Cancro Bella questa Luna, talmente materna e protettiva che vi dice “Viva la vita, viva l’amore”! Leone Siete in una difficile ma unica geometria astrale. Non aspettate la fortuna che piove dal cielo, tutti i vostri risultati sono merito del vostro impegno. Vergine Le vostre notti sono molto agitate. Bilancia Anche questa opposizione di Venere può dare problemi con le collaborazioni, e anche nel matrimonio. Scorpione Non vi dovete far influenzare ...

Cancro per l'dioggi Venere vi aiuta, Mercurio sistema per voi le piccole cose quotidiane. Leone è un cielo strano. Vergine con questa giornata di giovedì 29 settembre 2022 ...29 settembre Ariete Incontrerai di nuovo qualcuno del tuo passato per il quale avevi rinunciato perso e completamente dimenticato. Nessuno di ...Vediamo insieme le previsioni astrologiche di oggi, giovedì 29 settembre 2022. Ecco cosa ci rivelano le stelle per questa giornata in amore, salute e lavoro. L'oroscopo è liberamente tratto dalle divi ...Oroscopo Branko mese di ottobre Ariete Allarme rosso! Gli sposi e gli innamorati trascorreranno momenti di grande crisi durante questo mese. Abituati a ...