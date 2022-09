"Notte di fuoco con Francesco". Ambra Angiolini paparazzata col nuovo amore (Di giovedì 29 settembre 2022) Ambra Angiolini e Francesco Scianna sono stati fotografati a Roma mentre trascorrevano una serata insieme tra carezze e sguardi romantici Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022)Scianna sono stati fotografati a Roma mentre trascorrevano una serata insieme tra carezze e sguardi romantici

AntennaSud : Villa Castelli, a fuoco due auto nella notte: una è rubata. Indagano i carabinieri - almascia991bubu : @RasamonaM Dai che adesso arriva il capodanno tutti in rosso per una notte di fuoco?????????????????????????? - iISud24 : Napoli, colpi d’arma da fuoco nella notte: 54enne ucciso a Soccavo #29settembre #napoli #cronaca - BianchiAnnaMar1 : @Benny13581610 @Simona20005 ???? allora si vende sempre lucciole per lanterne...chi non lo sa delle iene sembra che a… - anperillo : RT @TgrRai: #Napoli, 53enne trovato morto con i segni di diversi colpi d'arma da fuoco. L'omicidio nella notte nel rione Traiano del quarti… -