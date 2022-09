MotoGP GP Thailandia 2022 | Bastianini | “Cerco qualcosa in più rispetto al Giappone”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) “La scorsa settimana è stata difficile per me. Venerdì ho fatto un errore, mentre sabato era tutto bagnato in qualifica, quindi non facile. Insi correrà su un altro circuito, ma con condizioni simili a Motegi, e secondo me sarà così per tutto il weekend. Siamo pronti a farein piùal”. Queste le dichiarazioni di Eneain conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi. “A Motegi io, Quartararo e Bagnaia avevamo lo stesso passo, era davvero difficile superare e potrebbe essere così fino a fine anno – ha aggiunto il pilota del team Gresini -. Pressioni nella lotta al titolo? Non sono così vicino a Fabio, devo fare quello che ho sempre fatto e spingere in ogni sessione. Poi vedremo a che punto saremo ...