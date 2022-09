Massimiliano Gallo, sai di quale attore è zio? Davvero da non credere (Di giovedì 29 settembre 2022) Massimiliano Gallo è uno degli attori più noti del panorama italiano, ma è anche zio di un altro attore molto conosciuto: di chi si tratta Una vita costellata di successi con 17 anni di carriera e 33 film alle spalle, Massimiliano Gallo è uno degli attori più noti del panorama italiano attuale. Nato a Napoli il 19 giugno 1968, la sua propensione per la recitazione emerge fin da piccolissimo. Alla tenera età di 5 anni debutta precocemente su un palcoscenico teatrale, che ne decreta un innato talento. Dotato di uno charme particolare, conquista ben presto numerosi ruoli, che lo porteranno a imporsi come nome di punta tra cinema e tv. Massimiliano Gallo (Foto Instagram ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 settembre 2022)è uno degli attori più noti del panorama italiano, ma è anchedi un altromolto conosciuto: di chi si tratta Una vita costellata di successi con 17 anni di carriera e 33 film alle spalle,è uno degli attori più noti del panorama italiano attuale. Nato a Napoli il 19 giugno 1968, la sua propensione per la recitane emerge fin da piccolissimo. Alla tenera età di 5 anni debutta precocemente su un palcoscenico teatrale, che ne decreta un innato talento. Dotato di uno charme particolare, conquista ben presto numerosi ruoli, che lo porteranno a imporsi come nome di punta tra cinema e tv.(Foto Instagram ...

Lucyluciana94 : RT @Baccotvnews: Massimiliano Gallo come sempre un grande. Sono curioso di vederlo finalmente protagonista in una fiction tutta sua come #V… - maria_paola63 : RT @Baccotvnews: Massimiliano Gallo come sempre un grande. Sono curioso di vederlo finalmente protagonista in una fiction tutta sua come #V… - hznll28 : RT @Baccotvnews: Massimiliano Gallo come sempre un grande. Sono curioso di vederlo finalmente protagonista in una fiction tutta sua come #V… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Seguita la nuova puntata di #ImmaTataranni2? Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo svelano che Pietro farà fatica a perdonare… - dani_lettrice : Il plot twist: Massimiliano Gallo aka Pietro che poi, probabilmente, finita la serie sarà ancora su Rai1 con Vincen… -