L'inverno senza gas russo fa meno paura, ma non abbastanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gas russo non è più una minaccia per l'Italia. Almeno non per questo inverno, dice Bloomberg in un articolo in cui "people familiar with the matter" sostengono che forniture aggiuntive da Algeri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

