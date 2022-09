Linfoma aggressivo, studio italiano conferma efficacia Car-T (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – I dati di efficacia del trattamento con Car-T dei pazienti affetti da Linfoma aggressivo ottenuti negli studi di registrazione presentati alle agenzie del farmaco sono stati recentemente confermati da uno studio italiano (Cart-Sie) progettato dalla Società italiana di ematologia (Sie), presentato in plenaria al Congresso nazionale della Sie e come poster al Congresso internazionale della Società americana di ematologia (Ash). Si tratta di uno studio osservazionale retrospettivo e prospettico coordinato da Paolo Corradini, direttore del Dipartimento di ematologia e onco-ematologia pediatrica della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano e professore di Ematologia all’Università Statale del capoluogo lombardo, in collaborazione con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – I dati didel trattamento con Car-T dei pazienti affetti daottenuti negli studi di registrazione presentati alle agenzie del farmaco sono stati recentementeti da uno(Cart-Sie) progettato dalla Società italiana di ematologia (Sie), presentato in plenaria al Congresso nazionale della Sie e come poster al Congresso internazionale della Società americana di ematologia (Ash). Si tratta di unoosservazionale retrospettivo e prospettico coordinato da Paolo Corradini, direttore del Dipartimento di ematologia e onco-ematologia pediatrica della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano e professore di Ematologia all’Università Statale del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Adnkronos : Su Alleati per la Salute i risultati dello studio Cart-Sie della Società italiana di ematologia. - lifestyleblogit : Linfoma aggressivo, studio italiano conferma efficacia Car-T - - italiaserait : Linfoma aggressivo, studio italiano conferma efficacia Car-T - Circasso11 : @LukeBelderes 3 dose #Pfizer linfoma tumorale aggressivo chemio e come me tanti altri. -