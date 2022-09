Leao via, il Milan ha scelto il sostituto (Di giovedì 29 settembre 2022) Rafael Leao è diventato un giocatore totale grazie alla sua crescita al Milan: ora può andar via, i rossoneri pensano al top sostituto Novità assolute in casa Milan con il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Rafaelè diventato un giocatore totale grazie alla sua crescita al: ora può andar via, i rossoneri pensano al topNovità assolute in casacon il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

MTheo97 : @MarcoElliottOUT @eImudo @berlusconi Addii che si è provato ad evitare, non c'entrano un cazzo. Per le cessioni di… - MarcoElliottOUT : @Spina14_acm Illuso te se mai, la colpa è chi paga 7.5 lui e origi e Leao lo fa andare via a 0 dicendo che rinnovo… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Via @RafaeLeao7? Due possibili sostituti … più #Ziyech - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLe… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Via @RafaeLeao7? Due possibili sostituti … più #Ziyech - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - salamalekumismo : “Dare 7 milioni a leao porterebbe problemi per i prossimi rinnovi” Ma dove? Cioè secondo voi messias viene a chied… -