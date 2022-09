Le femministe contro Boldrini: “Vattene da questa piazza!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Laura Boldrini contestata dalle femministe. Può sembrare un paradosso quello che è successo ieri sera a Roma durante una manifestazione sul diritto all’aborto. La deputata del Pd, presente tra i manifestanti, è stata presa di mira da un gruppo di ragazze: “Vada via da questa piazza!”. Diritto all'#aborto, #Boldrini contestata a #Roma: «Vada via questa piazza» pic.twitter.com/l2lKY2TLwG — AGTW (@AGTW it) September 28, 2022 Il faccia a faccia, ripreso dalle telecamere di Agtw, è andato avanti per alcuni minuti con l’ex presidente della Camera che ha cercato di far valere le proprie ragioni: “Io rappresento dei principi e dei valori”. Senza successo però, visto che le femministe hanno subito replicato: “I vostri principi e valori sono per i ricchi, perché nelle ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 29 settembre 2022) Lauracontestata dalle. Può sembrare un paradosso quello che è successo ieri sera a Roma durante una manifestazione sul diritto all’aborto. La deputata del Pd, presente tra i manifestanti, è stata presa di mira da un gruppo di ragazze: “Vada via da”. Diritto all'#aborto, #contestata a #Roma: «Vada viapiazza» pic.twitter.com/l2lKY2TLwG — AGTW (@AGTW it) September 28, 2022 Il faccia a faccia, ripreso dalle telecamere di Agtw, è andato avanti per alcuni minuti con l’ex presidente della Camera che ha cercato di far valere le proprie ragioni: “Io rappresento dei principi e dei valori”. Senza successo però, visto che lehanno subito replicato: “I vostri principi e valori sono per i ricchi, perché nelle ...

