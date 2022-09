La Lega B scende in campo con #ForzaMarche (Di giovedì 29 settembre 2022) Parte la campagna della Lega Serie B di responsabilità sociale #ForzaMarche, dedicata ai territori e alle popolazioni marchigiane colpite dalla violenta alluvione di metà settembre. La Serie B scende ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Parte la campagna dellaSerie B di responsabilità sociale, dedicata ai territori e alle popolazioni marchigiane colpite dalla violenta alluvione di metà settembre. La Serie B...

susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - La Lega scende in campo con la campagna #ForzaMarche, Balata: 'Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - La Lega scende in campo con la campagna #ForzaMarche, Balata: 'Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - La Lega scende in campo con la campagna #ForzaMarche, Balata: 'Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto' http… - napolimagazine : SERIE B - La Lega scende in campo con la campagna #ForzaMarche, Balata: 'Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto' - apetrazzuolo : SERIE B - La Lega scende in campo con la campagna #ForzaMarche, Balata: 'Le Marche hanno bisogno del nostro aiuto' -