(Di giovedì 29 settembre 2022) Gennaroè ossessionato dalla mancanza di risultati delin: al momento, infatti, fuori casa il tecnico italiano non ha mai vinto. Lo scrive, raccontando che a distanza di sei giorni il tecnico è tornato sulla sconfitta fuori casa contro il Rayo. Insomma, 150 ore dopo, dopo aver vinto un’altra partita in casa, contro il Celta,ha parlato della sconfitta precedente.ripercorre la carriera dida allenatore e il numero di partite vinte incon le squadre che ha allenato, dal Sion al Palemro, dall’Ofi Creta al Pisa, dal Milan al Napoli. Nelle categorie inferiori non è andata bene: il miglior bagaglio diinè arrivato col Palermo: una partita ...

napolista : #Gattuso a zero vittorie in trasferta col Valencia. Marca: è la sua grande ossessione A 6 giorni dalla vittoria c… - ilbaku : @DamRossonero @Armando70296762 @Prince6121990 @EdoardoMecca1 Nesta, Zambrotta, Seedorf e Gattuso a fine carriera. I… - JurijGagarin61 : Invece portò tutta la vecchia guardia a fine contratto e il Milan perse contemporaneamente Nesta Inzaghi Gattuso Se… -

TUTTO mercato WEB

...della Premier che potrebbero cambiare aria a prezzo di saldo (a gennaio) o a parametro(in ... Dalla sua, Gennaro, dopo aver perso Gonçalo Guedes e Carlos Soler, potrebbe essere costretto a ...Teniamo conto che la stagione connon era stata semplicissima con l'alternanza, però Alex ... Anche perché il Napoli non pensa affatto di mandarlo via a parametroJuventus e Milano fiutano il colpo Vasco Walz. In scadenza di contratto a giugno col Borussia Dortmund, il centrocampista classe 2004 seguito da Leaderbrock Sports non ha ancora deciso ...Calciomercato Roma, accostato a più riprese al Valencia, il difensore è costretto a guardarsi nuovamente intorno.