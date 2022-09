(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La crisi energetica richiede da parte dell'Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una voltal'Europa di fronte all'emergenza. Dalledei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali". Lo afferma il premier Marioalla vigilia della riunione fra i ministri dell'europei nel Consiglio in programma domani a Bruxelles. "Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali - proprio come lo siamo stati nel sostenere l'Ucraina”, conclude il presidente del ...

Energia: Draghi, 'minacce comuni per Ue, no a divisioni ma avanti unita' Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi."Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi - aggiunge - non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali.Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La crisi energetica richiede da parte dell Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti ...