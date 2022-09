Elezioni 2022, Landini: “Astensione è emergenza democratica” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Il risultato delle Elezioni è molto chiaro. C’è una vittoria dello schieramento di destra, che ha ottenuto una maggioranza molto precisa dentro al Parlamento, frutto di una legge elettorale che considero sbagliata, ma sicuramente va riconosciuto che le Elezioni hanno espresso questo voto”. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lo afferma a margine dell’assemblea Cgil di Roma e Lazio. ”C’è un altro dato che da queste Elezioni emerge e cioè una situazione di Astensione nel voto che indica una emergenza democratica. Quando il 37%, ovvero un italiano su tre, decide di non andare a votare perché non si sente rappresentato dalle proposte politiche in campo, credo che sia un segno particolarmente importante” sottolinea il leader della Cgil. ”Se mettiamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Il risultato delleè molto chiaro. C’è una vittoria dello schieramento di destra, che ha ottenuto una maggioranza molto precisa dentro al Parlamento, frutto di una legge elettorale che considero sbagliata, ma sicuramente va riconosciuto che lehanno espresso questo voto”. Il leader della Cgil, Maurizio, lo afferma a margine dell’assemblea Cgil di Roma e Lazio. ”C’è un altro dato che da questeemerge e cioè una situazione dinel voto che indica una. Quando il 37%, ovvero un italiano su tre, decide di non andare a votare perché non si sente rappresentato dalle proposte politiche in campo, credo che sia un segno particolarmente importante” sottolinea il leader della Cgil. ”Se mettiamo ...

