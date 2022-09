Dahmer–Monster: The Jeffrey Dahmer Story : il mostro di Milwaukee è su Netflix (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci vuole fegato nel scegliere di seguire la serie che racconta, per filo e per segno, la storia di Jeffrey Dahmer. Ci vuole stomaco. E non stupisce il fatto che Netflix sia stato anche travolto dalle polemiche per la decisione di raccontare la storia di questo spietato serial Killer. Ma i numeri stanno premiando Netflix: Dahmer è la serie più vista della settimana, è in top 10 in 92 paesi e sta macinando numeri ben più alti di Squid Game, seppur non abbia ricevuto nessuna promozione. Ed è comprensibile il motivo del successo di Dahmer: in questa serie, c’è davvero tutto. Nella vita di questo serial killer che senza pietà ha ucciso decine di ragazzi , per poi cibarsi anche delle loro carini, c’è tutto. C’è la storia di una famiglia disfunzionale, c’è la storia di un paese miope di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci vuole fegato nel scegliere di seguire la serie che racconta, per filo e per segno, la storia di. Ci vuole stomaco. E non stupisce il fatto chesia stato anche travolto dalle polemiche per la decisione di raccontare la storia di questo spietato serial Killer. Ma i numeri stanno premiandoè la serie più vista della settimana, è in top 10 in 92 paesi e sta macinando numeri ben più alti di Squid Game, seppur non abbia ricevuto nessuna promozione. Ed è comprensibile il motivo del successo di: in questa serie, c’è davvero tutto. Nella vita di questo serial killer che senza pietà ha ucciso decine di ragazzi , per poi cibarsi anche delle loro carini, c’è tutto. C’è la storia di una famiglia disfunzionale, c’è la storia di un paese miope di ...

