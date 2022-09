«Così il mio ex fidanzato mi ha costretta a tatuarmi il suo nome sul viso» (Di giovedì 29 settembre 2022) Un suo ex fidanzato l’ha costretta a tatuarsi. Anche sul viso. La storia di una 30enne e di Andrea Lombardi, 41 anni, la racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera. I due si conoscono a ottobre 2019 su Facebook. Le cose cominciano ad andare male il 3 dicembre: «Viene a prendermi in taxi a Ladispoli e passiamo del tempo in un bed and breakfast. Noto subito un comportamento strafottente, differente dai primi messaggi carini e gentili». Dal luogo vengono cacciati a causa degli atteggiamenti di Andrea. Si trasferiscono a Roma. Dove la situazione precipita: «Assume comportamenti violenti, facendomi sentire o recitare versi sacri. Poi comincia a raccontarmi le sevizie che avrebbe fatto a mia madre, minacciandomi che le avrebbe fatte anche a me, se lo avessi lasciato. Ha tirato fuori la storia che avrebbe ammazzato i miei ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Un suo exl’haa tatuarsi. Anche sul. La storia di una 30enne e di Andrea Lombardi, 41 anni, la racconta oggi l’edizione romana del Corriere della Sera. I due si conoscono a ottobre 2019 su Facebook. Le cose cominciano ad andare male il 3 dicembre: «Viene a prendermi in taxi a Ladispoli e passiamo del tempo in un bed and breakfast. Noto subito un comportamento strafottente, differente dai primi messaggi carini e gentili». Dal luogo vengono cacciati a causa degli atteggiamenti di Andrea. Si trasferiscono a Roma. Dove la situazione precipita: «Assume comportamenti violenti, facendomi sentire o recitare versi sacri. Poi comincia a raccontarmi le sevizie che avrebbe fatto a mia madre, minacciandomi che le avrebbe fatte anche a me, se lo avessi lasciato. Ha tirato fuori la storia che avrebbe ammazzato i miei ...

