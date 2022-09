Cosa può combinare Meloni con il golden power? Parla Giulio Napolitano (Di giovedì 29 settembre 2022) Una delle maggiori preoccupazioni degli operatori economici nei confronti di un governo con tendenze sovraniste è l’uso che potrebbe fare del golden power, vale a dire dei poteri speciali per bloccare gli investimenti esteri in settori considerati strategici. Nell’ipotesi di un esecutivo guidato da Giorgia Meloni questa preoccupazione sarebbe giustificata dalle posizioni che il suo partito, Fratelli d’Italia, ha sempre assunto su questo tema, basta ricordare la relazione 2020 del Copasir presieduto da Adolfo Urso che lanciava l’allarme sull’invasione dei francesi nelle banche italiane ma anche, più di recente, il pressing esercitato sul governo Draghi per l’interesse del fondo americano Kkr per Tim. Nel linguaggio dei sovranisti il concetto di attrattività dell’Italia è sostituito da quello di tutela dell’interesse nazionale e si ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Una delle maggiori preoccupazioni degli operatori economici nei confronti di un governo con tendenze sovraniste è l’uso che potrebbe fare del, vale a dire dei poteri speciali per bloccare gli investimenti esteri in settori considerati strategici. Nell’ipotesi di un esecutivo guidato da Giorgiaquesta preoccupazione sarebbe giustificata dalle posizioni che il suo partito, Fratelli d’Italia, ha sempre assunto su questo tema, basta ricordare la relazione 2020 del Copasir presieduto da Adolfo Urso che lanciava l’allarme sull’invasione dei francesi nelle banche italiane ma anche, più di recente, il pressing esercitato sul governo Draghi per l’interesse del fondo americano Kkr per Tim. Nel linguaggio dei sovranisti il concetto di attrattività dell’Italia è sostituito da quello di tutela dell’interesse nazionale e si ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira sento MARZIO BREDA che dice che il ministero della difesa non può essere af… - Tommasocerno : “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese sosteneva Kennedy. Le… - FBiasin : Una cosa buona l’ha fatta anche la Pausa per la Nazionale: se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, ci ha fatto cap… - Santina1944 : @Agenzia_Ansa Non si puo'piu' tirare avanti cosi siamo nella merda piu' totale. Vediamo cosa fara' questo governo.d… - OmbraDuca : RT @BlackOutTotale: L’elezione di #Bossi al #senato, riacciuffato per i capelli, A COSA SERVE? Ma chi cacso ha votato mister RUTTO? Quale u… -

Vicepremier, agricoltura, interni, infrastrutture: così il totoministri è diventato un toto - Salvini ... cosa succederebbe in caso di condanna per sequestro di persona Interni, agricoltura, ... Da lì passano i fondi del Pnrr e Salvini può essere l'alfiere delle Grandi Opere da sbloccare. A partire dal ... Dalla psicogastronomia al food - emoticon ...all'assenza di una casa con la staccionata bianca e al surrealismo psico - gastronomico che può ... Tornare alla spontaneità (ragionata) Ma cosa succederà quando anche scegliere i prodotti di un brand ... Corriere della Sera ...succederebbe in caso di condanna per sequestro di persona Interni, agricoltura, ... Da lì passano i fondi del Pnrr e Salviniessere l'alfiere delle Grandi Opere da sbloccare. A partire dal ......all'assenza di una casa con la staccionata bianca e al surrealismo psico - gastronomico che... Tornare alla spontaneità (ragionata) Masuccederà quando anche scegliere i prodotti di un brand ... Biden: «Avete visto cosa è accaduto in Italia... Non si può essere troppo ottimisti»