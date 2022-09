Code Confine Russia Georgia di uomini in fuga dalla guerra | video (Di giovedì 29 settembre 2022) Continua l'esodo, la fuga di decine di migliaia di uomini e giovani russi che stanno cercando di lasciare il paese per evitare la chiamata alle armi di Putin. Questo video mostra la coda di persone che a piedi stanno entrando in Georgia. Ad oggi, secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero quasi 300 mila gli uomini che sono fuggiti dalla Russia nell'ultima settimana. Leggi su panorama (Di giovedì 29 settembre 2022) Continua l'esodo, ladi decine di migliaia die giovani russi che stanno cercando di lasciare il paese per evitare la chiamata alle armi di Putin. Questomostra la coda di persone che a piedi stanno entrando in. Ad oggi, secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero quasi 300 mila gliche sono fuggitinell'ultima settimana.

