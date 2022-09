Antonella Fiordelisi svela chi le piace al GF VIP 7 e sorprende | “Sono gelosa”

(Di giovedì 29 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si stanno conoscendo sempre meglio. Iniziano a crearsi i primi legami importanti. Sui socialpartite le ship. E ovviamente nella casanate le prime simpatie. Una dei vipponi ha volutore chi è il concorrente che ledi più. Ed in effetti loro duedavvero molto vicini. Andiamo a scoprirne di più. GF Vip 7,il nome del vippone che leLa nostra protagonista è. L’influencer, in questi primi giorni nella casa, si è ritrovata ad essere più volte nel mirino dei concorrenti, soprattutto delle donne. Per fortuna non tuttecontro di lei altrimenti sarebbe veramente dura. ...

su Edoardo Donnamaria: 'I ragazzi con questo carattere mi intrigano'ed Edoardo Donnamaria sembrano piacersi, che possano essere la prossima coppia del Grande ..., in questi ultimi giorni, è stata spesso e volentieri bersaglio dei suoi compagni e non ha perso occasione di poter ribadire quanto questa situazione la faccia stare male. Anche ... Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più vicini, questione di feeling Critiche durissime di Wilma Goich: scatta la censura della regia Nonostante non sia stata ancora protagonista in puntata, sin dal suo ingresso Wilma Goich ...Fra Antonella ed Edoardo è scattato un bacio nella sauna A quanto pare no! A rivelarlo ci ha pensato la Fiordelisi alle sue coinquiline: Se l’ho baciato profondamente nella sauna Ma no dai!