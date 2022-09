Amazon ha investito oltre 400 mln euro in 3 anni per robotica e high tech in Europa (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Amazon ha investito oltre 400 milioni di euro in robotica e tecnologia all'avanguardia negli ultimi tre anni per migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti in europa. Lo fa sapere l'azienda in una nota. Dietro l'investimento, precisa Amazon, c'è il team europeo di advanced technology dell'azienda. Creato nel 2019, è specificamente incentrato sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per la robotica industriale, i veicoli autonomi, l'imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento presso i centri di distribuzione di Amazon. Il team, che ha sede presso l'european Innovation Lab di Amazon a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) -ha400 milioni diine tecnologia all'avanguardia negli ultimi treper migliorare l'esperienza di clienti e dipendenti inpa. Lo fa sapere l'azienda in una nota. Dietro l'investimento, precisa, c'è il teampeo di advancednology dell'azienda. Creato nel 2019, è specificamente incentrato sullo sviluppo di hardware e software e sui test tecnologici per laindustriale, i veicoli autonomi, l'imballaggio automatizzato e le tecnologie di smistamento presso i centri di distribuzione di. Il team, che ha sede presso l'pean Innovation Lab dia ...

