Alessandra Celentano | chi è la migliore ballerina tra tutte le edizioni di Amici?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 settembre 2022) Chi è ladi? A questo non può che rispondere, lei è presente da sempre nel talent show di Maria De Filippi, dalla prima edizione. Ha quindi ben chiaro in mente chi merita il primo posto tra le ballerine di. La sua classifica la immaginiamo composta da pochi nomi ma alla rivista Oggi rivela il primo, quello della danzatrice che per lei resta nella storia. Non ha peli sulla lingua, spiega che a volte non la comprendono ma come sempre ripete che è meglio una verità detta oggi che il disastro che poi in seguito si vede. Conferma che lei anticipa sempre un po’ quello che accadrà, come nel caso di Stefano De Martino: gli disse che non sarebbe andato molto lontano nella danza ma che di ...